Хави стал послом ЧМ-2022



Испанский полузащитник "Аль-Садд" Хави назначен послом Чемпионата Мира-2022, который пройдет в Катаре.

Стоит отметить, что 38-летний Хави стал первым международным послом турнира.

Хави выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, провел за клуб 67 матчей и забил 18 голов.

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