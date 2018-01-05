Хави: "Тер Штеген находится примерно на одном уровне с Нойером"

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Хави: "Тер Штеген находится примерно на одном уровне с Нойером"
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави похвалил голкипера каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена.

"Тер Штеген является одним из лучших вратарей мира на данный момент. Он показывает игру высочайшего уровня и ведет себя как настоящий профессионал. Когда Марк-Андре попал в "Барселону", то меня впечатлили его способности. Он очень и очень сильный вратарь. Я считаю, что он находится примерно на одном уровне с Нойером", - приводит слова Хави Bild.

В этом сезоне 25-летний тер Штеген провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах и пропустил 13 голов.

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