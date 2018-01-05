Хави: "Тер Штеген сейчас - один из лучших вратарей в мире"

Экс-игрок "Барселоны" Хави поделился мнением о вратаре каталонцев Марке-Андре тер Штегене.

"Тер Штеген сейчас - один из лучших вратарей в мире. Он играет на топ-уровне, это хороший парень, к тому же он настоящий профессионал. Когда я впервые увидел его в "Барселоне", то был удивлен его навыками. Это очень, очень хороший вратарь. Он находится примерно на одном уровне с Мануэлем Нойером" - приводит слова Хави Goal.com.

В текущем сезоне тер Штеген пропустил 12 голов в 24 матчах.

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