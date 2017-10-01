Хави: "То, что происходит в Каталонии - это позор"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поддержал жителей Каталонии, которые сегодня пришли на референдум о независимости своего региона.

" То, что происходит сегодня в Каталонии, - это позор. Недопустимо, чтобы в демократической стране люди не могли голосовать. Выражаю всю свою поддержку тем людям, которые мирно пытаются реализовать свое право голоса в Каталонии ", - цитирует 37-летнего хавбека sport.es.

Напомним, из-за референдума матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" может быть перенесен. | soccernews.ru