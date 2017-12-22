Хави: "У "Барселоны" - больше шансов на победу"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился ожиданиями от предстоящего Эль Класико.

" Я - оптимист, я думаю, что "Барса" лучше "Реала", несмотря на то, что королевский клуб является действующим чемпионом. Я вижу, что "Барса" способна хорошо выступить, доминируя на поле, потому что Вальверде привнес в команду больше баланса. "Барса" играет в последних матчах с лишним полузащитником, что означает, что она хочет владеть мячом и контролировать игру. Мадрид действует также, потому что он играет с Иско, но я думаю, что в составе у "Барсы" имеется больше футболистов, способных контролировать игру, а это означает, что у нее будет больше шансов на победу ", - цитирует 37-летнего полузащитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Хави назвал Месси проклятием для "Реала". | soccernews.ru