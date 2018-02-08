Хави: "У ПСЖ есть небольшое преимущество в матчах с "Реалом"

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави высказался о предстоящем противостоянии "Реала" и ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Первая игра состоится в Мадриде 14 февраля, ответная - 6 марта в Париже.

"У ПСЖ есть небольшое преимущество в матчах с "Реалом". Тем более парижане сейчас в хорошей форме. Но не стоит забывать, что у "Реала" есть победный дух. Особенно в Лиге чемпионов, где они стремятся показать лучшую игру", - сказал он.

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