Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави имеет чёткий план по исправлению ситуации, в которой оказалась его команда.

По информации Sport.es, тренер уверен, что выведет "сине-гранатовых" из кризиса, если будут выполнены его кадровые требования.

Хави уже передал руководству каталонского клуба список футболистов, с которыми нужно расстаться, а также перечень трансферных целей.

"Барса" впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. В чемпионате Испании команда идёт на 7-м месте.

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