Хави уволил двух тренеров "Барселоны"

Фото: инстаграм Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес уволил двух тренеров клуба, сообщает AS.

По сведениям источника, Хави отказался от услуг главного физиотерапевта основной команды Хуанхо Брау и тренера по физической подготовке Альберта Роке. Причиной такого решения стало недовольно тренера количеством травм в каталонском клубе. Вместо них в клубе будут работать Карлес Ногейра и Иван Торрес.

Напомним, что Хави на посту главного тренера "Барселоны" сменил Рональда Кумана, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

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