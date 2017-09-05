Хави: "В "Барселоне" почти никогда не бывает сплочённости"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, чем отличается каталонский клуб от мадридского "Реала".

"Разница между двумя клубами в следующем: когда дела не складываются удачно, в "Реале" объединяются как футболисты, так и болельщики с тренерским штабом и прессой. Уже не один год, как в "Реале" не существует оппозиции к руководству клуба. А в "Барселоне" оппозиция есть, и президент может оставаться на своём посту только шесть лет. В "Барселоне" почти никогда не бывает сплочённости. Я настаиваю на том, что "Барселона" - самый сложный клуб, в котором можно добиваться успехов. И не только для футболистов" - цитирует Хави Marca.

Стоит отметить, что сейчас собирают голоса для выдвижения вотума недоверия руководству "Барселоны".

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