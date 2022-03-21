Хави в Эль Класико повторил достижение 1951 года

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Хави в Эль Класико повторил достижение 1951 года

Наставник "Барселоны" Хави выиграл дебютное Эль Класико в Ла Лиге с разницей в 4+ гола.

Как сообщает Opta, он стал третьим тренером в истории каталонского клуба, которому удалось подобное.

Хави повторил достижение Фердинанда Даучика (победа над "Реалом" со счётом 7:2 в 1951 году) и Эленио Эрреры (4:0 в 1959 году).

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