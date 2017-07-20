Хави: "В настоящее время "Реал" доминирует во всех аспектах игры"

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Хави: "В настоящее время "Реал" доминирует во всех аспектах игры"Бывший полузащитник "Барселоны" Хави рассказал о том, почему в последнем сезоне "Реал" превосходил каталонский клуб.

"В целом можно сказать, что "Барселона" проспала. Ей нужно усилить свою академию и ее модель игры. Прежде чем попасть в первую команду, молодые футболисты должны обязательно научиться играть в стиле, соответствующем концепции клуба.

"Реал" сделал очень хорошие приобретения. В настоящее время мадридцы доминируют во всех аспектах игры – в контратаках, позиционных атаках, владении мячом и переходе из атаки в оборону. У них чрезвычайно хороший подбор быстрых, мощных игроков, которые верят в Зидана.

Мне нравится, что "Барселона" сделала ставку на Вальверде. Он готов к этой работе, обладает богатым опытом, знаком с клубом, так что у него должно получиться. Его возвращение означает возвращение к ортодоксальному стилю", - сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне "Реал" выиграл Примеру и Лигу чемпионов.

Читайте: Хави завершит карьеру в конце сезона | http://soccernews.ru

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