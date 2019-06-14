Хави, Вальдес и Рауль получили тренерские лицензии
Несколько известных футболистов получили тренерские лицензии. Об этом информирует Sport.es.
По данным источника, лицензию категории УЕФА Pro получили бывшие игроки сборной Испании Хави, Виктор Вальдес, Рауль и Хаби Алонсо.
Также тренировать команды теперь могут Жоан Капдевила, Жулио Баптита, Эстебан Камбьяссо и Альберта Риера.
Ранее Хави возглавил катарский "Аль-Саад" и заявил, что в будущем хотел бы возглавить "Барселону". Рауль тренирует вротую команду "Реала", а Хаби работает с дублем "Реал Соседада".
Не пропустите: Хави рассказал, что Месси посвятил ему один из своих "Золотых мячей". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20
-
Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии
-
Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост
-
Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо
-
Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Лента новостей
-
Суарес: "Дни после поражения от "Ливерпуля" в ЛЧ были самыми худшими в карьере"
-
Гончаренко отказался возглавлять сборную Белоруссии
-
Экс-игрок "Локомотива" Касаев перейдет в "Авангард"
-
Лига 1 опубликовала календарь матчей на сезон-2019/20
-
Роналду в инстаграме собрал все свои достижения за минувший сезон
-
Тотти недоволен своим положение в "Роме"
-
"Ювентус" согласовал с Сарри контракт по схеме 2+1
-
Неймар выразил уверенность, что его признают невиновным в деле об изнасиловнии
-
Мак Аллистер назвал причину отказа от перехода в "Спартак"
-
ПСЖ объявил о назначении на пост спортивного директора Леонардо
-
Хави, Вальдес и Рауль получили тренерские лицензии
-
Суарес рассказал, что они с Месси поддержали Неймара
-
"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" хотят купить игрока "Милана" Сусо
-
Орлов предложил разделить ФНЛ на две зоны
-
Стало известно, сколько "Динамо" заплатил за Калинина
-
Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост
-
ЦСКА хочет этим летом купить форварда "Васко да Гама" Маррони
-
"Брайтон" не хочет продавать Мак Аллистера в "Спартак"
-
Джорджевич и Бабурин вернулись в "Зенит" из аренд
-
"Зрелищное действие": топ-10 пасов "Спартака" в минувшем сезоне по версии клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32