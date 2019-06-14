Хави, Вальдес и Рауль получили тренерские лицензии

Несколько известных футболистов получили тренерские лицензии. Об этом информирует Sport.es.

По данным источника, лицензию категории УЕФА Pro получили бывшие игроки сборной Испании Хави, Виктор Вальдес, Рауль и Хаби Алонсо.

Также тренировать команды теперь могут Жоан Капдевила, Жулио Баптита, Эстебан Камбьяссо и Альберта Риера.

Ранее Хави возглавил катарский "Аль-Саад" и заявил, что в будущем хотел бы возглавить "Барселону". Рауль тренирует вротую команду "Реала", а Хаби работает с дублем "Реал Соседада".

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