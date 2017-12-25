Хави: "Вальверде оживил стиль игры "Барселоны"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", похвалил главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

"Вальверде? Он верит в модель игры "Барсы" на 100 процентов. Он оживил их стиль. Позиционная игра вновь приобрела значение, а Месси снова вызывает хаос у своих оппонентов. Другие игроки также стали играть большую роль, поскольку теперь они атакуют через появляющиеся бреши в строениях соперников", - цитирует 37-летнего полузащитника Express.

Напомним, "Барселона" отпраздновала победу над "Реалом" в раздевалке. | soccernews.ru