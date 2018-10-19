Хави верит в возвращение Месси в сборную Аргентины

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Хави верит в возвращение Месси в сборную Аргентины

Полузащитник "Аль-Садда" Хави Эрнандес порассуждал о возможном возвращении его бывшего партнёра по "Барселоне" Лионеля Месси в сборную Аргентины.

"Месси является лучшим игроком мира. Думаю, он вернётся и попытается победить с Аргентиной ещё раз. Ему просто нужен был отдых, а так Лео любит конкуренцию, поэтому рано или поздно вновь будет защищать цвета национальной команды" - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что 31-летний Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после ЧМ-2018. По некоторым данным, капитан "Барсы" решил не играть за "альбиселесте" до конца текущего года.

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