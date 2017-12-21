Хави: "Весь мир поражен "Манчестер Сити"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд" похвалил главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и его команду за выступления в текущем сезоне.

"Сити" находится в наилучшей форме во всей Европе. Пеп нашел формулу к той игре, в которую он хочет играть. Это стало возможным благодаря одержимости своими идеями и методичной работе. Игроки отлично выполняют свою работу, касаясь мяча в среднем по 70-90 раз за игру. Они в действительности наслаждаются своими действиями. Весь мир поражен ими", - цитирует 37-летнего полузащитника AS.

Напомним, Хави назвал игроков, которые в наибольшей степени похожи на него. | soccernews.ru