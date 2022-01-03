Хави видит в Морате одного из лучших нападающих планеты

Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Альваро Мората, играющий на правах аренды за "Ювентус", близок к перехожу в "Барселону", сообщает AS.

По информации источника, в каталонском клубе ожидают, что Альваро будет игроком клуба уже к 5 января, когда сине-гранатовые сыграют с "Линаресом" в 1/16 Кубка Испании.

Отмечается, что главный тренер "блауграны" Хави Эрнандес считает Морату одним из лучших нападающих планеты. Испанский специалист ценит в футболисте тактическую гибкость, объем работы, который он дает, и опыт.

Он уверен, что сможет рассчитывать на Морату уже в матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала", который состоится 13 января.

Напомним, что является Мората воспитанником "Реала", за который он играл с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В "Атлетико" испанец перешел из "Челси" в 2019 году.

Также не пропустите: Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону". | http://soccernews.ru