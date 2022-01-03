Хави видит в Морате одного из лучших нападающих планеты
Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен
Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Альваро Мората, играющий на правах аренды за "Ювентус", близок к перехожу в "Барселону", сообщает AS.
По информации источника, в каталонском клубе ожидают, что Альваро будет игроком клуба уже к 5 января, когда сине-гранатовые сыграют с "Линаресом" в 1/16 Кубка Испании.
Отмечается, что главный тренер "блауграны" Хави Эрнандес считает Морату одним из лучших нападающих планеты. Испанский специалист ценит в футболисте тактическую гибкость, объем работы, который он дает, и опыт.
Он уверен, что сможет рассчитывать на Морату уже в матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала", который состоится 13 января.
Напомним, что является Мората воспитанником "Реала", за который он играл с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В "Атлетико" испанец перешел из "Челси" в 2019 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14