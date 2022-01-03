Хави видит в Морате одного из лучших нападающих планеты

Теги барселонахавиальваро мората

Хави видит в Морате одного из лучших нападающих планетыФото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Форвард сборной Испании и мадридского "Атлетико" Альваро Мората, играющий на правах аренды за "Ювентус", близок к перехожу в "Барселону", сообщает AS.

По информации источника, в каталонском клубе ожидают, что Альваро будет игроком клуба уже к 5 января, когда сине-гранатовые сыграют с "Линаресом" в 1/16 Кубка Испании.

Отмечается, что главный тренер "блауграны" Хави Эрнандес считает Морату одним из лучших нападающих планеты. Испанский специалист ценит в футболисте тактическую гибкость, объем работы, который он дает, и опыт.

Он уверен, что сможет рассчитывать на Морату уже в матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала", который состоится 13 января. 

Напомним, что является Мората воспитанником "Реала", за который он играл с 2010 по 2014 год, а также с 2016-го по 2017-й. В "Атлетико" испанец перешел из "Челси" в 2019 году.

Также не пропустите: Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате

Президент ФИФА высказался о ЧМ каждые два года и предложил проводить Евро в таком же формате

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов