Хави: "Во время моих выступлений за "Барселону", Месси и Маскерано не любили играть за Аргентину"

Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави поделился интересной информацией о своих бывших партнерах по каталонской "Барселоне" Лионеле Месси и Хавьере Маскерано.

" Аргентине не хватило удачи, которая необходима для выигрыша титула. Им нужно быть более едиными для того, чтобы быть способными выиграть важный трофей. Когда я был в "Барселоне", у меня появилось ощущение, что Месси и Маскерано не любят играть за свою национальную команду ", - цитирует 37-летнего хавбека Marca.

Напомним, сегодня Месси может выйти на третье место по количеству сыгранных матчей за "Барселону". | soccernews.ru