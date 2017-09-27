Хави: "Во время моих выступлений за "Барселону", Месси и Маскерано не любили играть за Аргентину"

Теги хавиаргентиналионель мессихавьер маскерано

Хави: "Во время моих выступлений за "Барселону", Месси и Маскерано не любили играть за Аргентину"Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави поделился интересной информацией о своих бывших партнерах по каталонской "Барселоне" Лионеле Месси и Хавьере Маскерано.

"Аргентине не хватило удачи, которая необходима для выигрыша титула. Им нужно быть более едиными для того, чтобы быть способными выиграть важный трофей. Когда я был в "Барселоне", у меня появилось ощущение, что Месси и Маскерано не любят играть за свою национальную команду", - цитирует 37-летнего хавбека Marca.

Напомним, сегодня Месси может выйти на третье место по количеству сыгранных матчей за "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
жж

Потому что в сборной Аргентине не было Хави и Инесты.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 16 37
2 Колумбия 16 26
3 Уругвай 15 24
4 Перу 16 24
5 Чили 16 23
6 Аргентина 15 23
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 15 7
Полная таблица

топ-5 тегов