Хави возглавил "Аль-Садд"
Легенда "Барселоны" Хави начнет свою тренерскую карьеру в "Аль-Садде".
Как сообщает твиттер клуба, 39-летний испанец заключил с клубом двухлетнее соглашение. Хави являлся футболистом катарского клуба с 2015 года.
Хави провел за "Аль-Садд" 86 игр, в которых отметился 22 забитыми мячами и 28 ассистами.
Хави с 1998 по 2015 год выступал за "Барселону". В составе каталонского клуба он завоевал 25 трофеев. Кроме того, Хави является чемпионом мира и двухкратным чемпионом Европы с составе сборной Испании.
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