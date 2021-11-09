Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ввел целый ряд новых правил в каталонском клубе, сообщает Хави Мигель.

1. Игроки должны быть за полтора часа до тренировки.Цель состоит в том, чтобы успеть подготовиться к тренировкам и поговорить с каждым индивидуально.

2. Персонал должен явиться за два часа до тренировки.Цель состоит в том, чтобы все было готово, чтобы начать сессию, когда игроки начнут приходить.

3. Игроки едят на базе клуба. Игроки основной команды должны присутствовать на обеде в столовой в соответствии с параметрами, установленными диетологами клуба. Правильная диета может предотвратить травмы и улучшить физическую подготовку.

4. Штрафы. Правда о том, что футболисты достаточно профессиональны, чтобы знать, что у них есть, а что нет, может сработать в идеальном сценарии, а в реальной жизни это сложно. Хави хочет установить такие правила, как Гвардиола, которые вскоре принесли свои плоды.

5. Экспоненциальные санкции. Штрафы будут фиксироваться в геометрическом ритме, а не в арифметическом. Это означает, что если игрок опаздывает на тренировку, он уплачивает самый легкий штраф - 100 евро, второй раз - 200, третий - 400 и так далее.

6. За 48 часов до игры нельзя поздно приходить домой. Когда команде осталось два дня до игры, прибытие после полуночи запрещено. Игрок должен осознавать, что он должен прийти к игре в наилучшем возможном состоянии.

7. Меритократия. Вы играете так, как будто тренируетесь, а меритократия - единственный путь к успеху. Только у тех, кто лучше всех тренируется и проявляет наибольшую заинтересованность в работе, будут шансы играть в основе. Остальные сидят на скамейке запасных или, в худшем случае, не будут попадать даже в заявку на матч.

8. Контроль занятий вне спорта. Футболисты могут заниматься и другими видами деятельности, но если это повлияет на их производительность из-за необходимости путешествовать или посвящать много часов этому занятию, то им придется отказаться от них и находиться под наблюдением тренерского штаба.

9. Запрещенные рискованные действия. Теперь нельзя заниматься серфингом или ездить на электрическом велосипеде. Такой вид практики карается как очень серьезное нарушение и передается в юридический отдел, поскольку считается вопиющим нарушением контракта.

10. Хорошая картинка. Плательщики - фундаментальная часть клуба, и они должны первыми подавать пример. Необходимо проявлять сочувствие к фанатам, предосудительное отношение запрещено. Во время поездок они должны соблюдать правила поведения.

Издание Sport отмечает, что эти правил исчезли в "Барселоне" сразу после ухода Луиса Энрике в 2017 году.

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