Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ввел целый ряд новых правил в каталонском клубе, сообщает Хави Мигель.
1. Игроки должны быть за полтора часа до тренировки.Цель состоит в том, чтобы успеть подготовиться к тренировкам и поговорить с каждым индивидуально.
2. Персонал должен явиться за два часа до тренировки.Цель состоит в том, чтобы все было готово, чтобы начать сессию, когда игроки начнут приходить.
3. Игроки едят на базе клуба. Игроки основной команды должны присутствовать на обеде в столовой в соответствии с параметрами, установленными диетологами клуба. Правильная диета может предотвратить травмы и улучшить физическую подготовку.
4. Штрафы. Правда о том, что футболисты достаточно профессиональны, чтобы знать, что у них есть, а что нет, может сработать в идеальном сценарии, а в реальной жизни это сложно. Хави хочет установить такие правила, как Гвардиола, которые вскоре принесли свои плоды.
5. Экспоненциальные санкции. Штрафы будут фиксироваться в геометрическом ритме, а не в арифметическом. Это означает, что если игрок опаздывает на тренировку, он уплачивает самый легкий штраф - 100 евро, второй раз - 200, третий - 400 и так далее.
6. За 48 часов до игры нельзя поздно приходить домой. Когда команде осталось два дня до игры, прибытие после полуночи запрещено. Игрок должен осознавать, что он должен прийти к игре в наилучшем возможном состоянии.
7. Меритократия. Вы играете так, как будто тренируетесь, а меритократия - единственный путь к успеху. Только у тех, кто лучше всех тренируется и проявляет наибольшую заинтересованность в работе, будут шансы играть в основе. Остальные сидят на скамейке запасных или, в худшем случае, не будут попадать даже в заявку на матч.
8. Контроль занятий вне спорта. Футболисты могут заниматься и другими видами деятельности, но если это повлияет на их производительность из-за необходимости путешествовать или посвящать много часов этому занятию, то им придется отказаться от них и находиться под наблюдением тренерского штаба.
9. Запрещенные рискованные действия. Теперь нельзя заниматься серфингом или ездить на электрическом велосипеде. Такой вид практики карается как очень серьезное нарушение и передается в юридический отдел, поскольку считается вопиющим нарушением контракта.
10. Хорошая картинка. Плательщики - фундаментальная часть клуба, и они должны первыми подавать пример. Необходимо проявлять сочувствие к фанатам, предосудительное отношение запрещено. Во время поездок они должны соблюдать правила поведения.
Издание Sport отмечает, что эти правил исчезли в "Барселоне" сразу после ухода Луиса Энрике в 2017 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14