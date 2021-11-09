Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"

1 Теги барселонахави

Хави ввел 10 новых правил в "Барселоне"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес ввел целый ряд новых правил в каталонском клубе, сообщает Хави Мигель.

1. Игроки должны быть за полтора часа до тренировки.Цель состоит в том, чтобы успеть подготовиться к тренировкам и поговорить с каждым индивидуально.

2. Персонал должен явиться за два часа до тренировки.Цель состоит в том, чтобы все было готово, чтобы начать сессию, когда игроки начнут приходить.

3. Игроки едят на базе клуба. Игроки основной команды должны присутствовать на обеде в столовой в соответствии с параметрами, установленными диетологами клуба. Правильная диета может предотвратить травмы и улучшить физическую подготовку. 

4. Штрафы. Правда о том, что футболисты достаточно профессиональны, чтобы знать, что у них есть, а что нет, может сработать в идеальном сценарии, а в реальной жизни это сложно. Хави хочет установить такие правила, как Гвардиола, которые вскоре принесли свои плоды.

5. Экспоненциальные санкции. Штрафы будут фиксироваться в геометрическом ритме, а не в арифметическом. Это означает, что если игрок опаздывает на тренировку, он уплачивает самый легкий штраф - 100 евро, второй раз - 200, третий - 400 и так далее.

6. За 48 часов до игры нельзя поздно приходить домой. Когда команде осталось два дня до игры, прибытие после полуночи запрещено. Игрок должен осознавать, что он должен прийти к игре в наилучшем возможном состоянии.

7. Меритократия. Вы играете так, как будто тренируетесь, а меритократия - единственный путь к успеху. Только у тех, кто лучше всех тренируется и проявляет наибольшую заинтересованность в работе, будут шансы играть в основе. Остальные сидят на скамейке запасных или, в худшем случае, не будут попадать даже в заявку на матч.

8. Контроль занятий вне спорта. Футболисты могут заниматься и другими видами деятельности, но если это повлияет на их производительность из-за необходимости путешествовать или посвящать много часов этому занятию, то им придется отказаться от них и находиться под наблюдением тренерского штаба.

9. Запрещенные рискованные действия. Теперь нельзя заниматься серфингом или ездить на электрическом велосипеде. Такой вид практики карается как очень серьезное нарушение и передается в юридический отдел, поскольку считается вопиющим нарушением контракта.

10. Хорошая картинка. Плательщики - фундаментальная часть клуба, и они должны первыми подавать пример. Необходимо проявлять сочувствие к фанатам, предосудительное отношение запрещено. Во время поездок они должны соблюдать правила поведения.

Издание Sport отмечает, что эти правил исчезли в "Барселоне" сразу после ухода Луиса Энрике в 2017 году.

Также не пропустите: Сауль не сможет вернуться в "Атлетико" зимой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В Барсе Хави даже Лео не забалует ... Поэтому и свалил в Париж - расслабляться с мальчиками ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лунев определился со своим будущим в "Байере"

Лунев определился со своим будущим в "Байере"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов