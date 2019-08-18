Хави выиграл первый тренерский трофей

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Хави выиграл первый тренерский трофей

Известный испанский футболист Хави стал обладателем первого трофея в качестве тренера.

Сообщается, что "Аль-Садд", который он возглавляет, в 15-й раз выиграл Кубок шейха Яссима. В финале "Аль-Садд" переиграл "Аль-Духайль" (1:0).

Отмечается, что это 70-й выигранный трофей в истории катарского клуба.

Хавт возглавил "Аль-Садд" в конце весны. Он подписал с клубом двухлетнее соглашение.

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