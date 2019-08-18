Хави выиграл первый тренерский трофей
Известный испанский футболист Хави стал обладателем первого трофея в качестве тренера.
Сообщается, что "Аль-Садд", который он возглавляет, в 15-й раз выиграл Кубок шейха Яссима. В финале "Аль-Садд" переиграл "Аль-Духайль" (1:0).
Отмечается, что это 70-й выигранный трофей в истории катарского клуба.
Хавт возглавил "Аль-Садд" в конце весны. Он подписал с клубом двухлетнее соглашение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Райян
|26
|62
|2
|Аль-Джайш
|26
|48
|3
|Аль-Садд
|26
|47
|4
|Аль-Шорта
|26
|44
|5
|Умм Салал
|26
|41
|6
|Аль-Ахли
|26
|37
|7
|Аль-Сайлия
|26
|36
|8
|Аль-Араби
|26
|35
|9
|Аль-Гарафа
|26
|34
|10
|Аль-Хор
|26
|33
|11
|Аль-Вакрах
|26
|30
|12
|Аль-Харитийат
|26
|27
|13
|Катар СК
|26
|27
|14
|Месаймеер
|26
|6