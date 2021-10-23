Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере

Теги аль-саддхави

Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере

Фото твиттер "Аль-Садда"

"Аль-Садд" стал обладателем Кубка эмира Катара, победив в финале турнира в серии пенальти "Аль-Райян".

Таким образом, Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере.

Напомним, что 41-летний специалист возглавляет команду из Дохи с мая 2019 года.

СМИ неоднократно писали о заинтересованности "Барселоны" в услугах Хави, однако тот пока не спешит возвращаться в родной клуб.

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