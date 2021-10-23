Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере
Фото твиттер "Аль-Садда"
"Аль-Садд" стал обладателем Кубка эмира Катара, победив в финале турнира в серии пенальти "Аль-Райян".
Таким образом, Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере.
Напомним, что 41-летний специалист возглавляет команду из Дохи с мая 2019 года.
СМИ неоднократно писали о заинтересованности "Барселоны" в услугах Хави, однако тот пока не спешит возвращаться в родной клуб.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10