Хави выиграл шестой трофей в тренерской карьере

"Аль-Садд" досрочно стал чемпионом Катара, набрав 50 очков в 18 турах.

Это шестой трофей в тренерской карьере Хави, который возглавляет команду из Дохи с мая 2019 года.

Ранее испанец выигрывал с "Аль-Саддом" два Кубка наследного принца Катара, Кубок шейха Яссима, Кубок звёзд Катара и Кубок эмира Катара.

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