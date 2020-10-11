Хави выиграл свой третий трофей в качестве тренера

"Аль-Саад", главным тренером которого является Хави, обыграл соперника в финале Кубка Ooredoo со счетом 4:0.

Таким образом, специалист выиграл свой третий трофей в качестве тренера. Ранее Хави выиграл Кубок шейха Яссима и Кубок наследного принца Катара.

Катарский клуб специалист возглавил в мае 2019 года, отказав "Барселоне". Хави заявил, что пока не готов стать тренером топ-клуба Европы.

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