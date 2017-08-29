Хави выиграл в катарской лотерее 229 тысяч евро



Испанский полузащитник "Аль-Садда" Хави стал победителем лотереи, сообщает Marca.

По сведениям издания, выигрыш футболиста составил 1 миллион катарских риалов (229 тысяч евро).

37-летний Хави выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, провел за клуб 56 матчей и забил 13 голов.

Не пропустите: Подруга Роналду намекнула на свою скорую свадьбу с португальцем. | http://soccernews.ru