Хави вылечился от коронавируса

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Хави вылечился от коронавируса

Наставник "Аль-Садда" Хави сообщил в своём инстаграме о выздоровлении от коронавируса.

"Благодарен за все сообщения, которые я получил в эти дни. Спешу поделиться с вами, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьёй и командой", - написал легендарный испанец.

О заболевании своего главного тренера "Аль-Садд" объявил в конце прошлой недели.

В начале июля Хави продлил контракт с катарским клубом до конца сезона 2020/21. В соглашении есть пункт, позволяющий ему уйти в "Барселону".

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