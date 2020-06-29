Хави выразил готовность возглавить "Барселону"

Бывший футболист "Барселоны" Хави, являющийся главным тренером "Аль-Садда", заявил, что он собирается возглавить каталонский клуб.

"Моя мечта - тренировать "Барселону". Я хочу вернуть клуб на победный путь. Мы с моим тренерским штабом готовимся к этому. Я хотел бы начать проект с нуля.

Идеальный вариантом был бы приход в клуб после выборов президента. Я ничего не исключаю. В январе мне звонили из "Барселоны", но тогда было не подходящее время. Надеюсь, что они еще обратятся", - приводит слова Хави Sport.es.

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