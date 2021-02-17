Хави высказался касательно слухов о его вероятном возвращении в "Барселону"

Хави, который на данный момент является главным тренером "Аль-Садда", отреагировал на слухи о том, что он может возглавить "Барселону" в ближайшем будущем.

"Многие видят во мне тренера "Барселоны". Конечно, мне бы этого хотелось, не буду скрывать. Но на данный момент у команды есть тренер и он достаточно конкурентноспособен. Я с большим уважением отношусь к Роналду Куману. И команде желаю всего самого лучшего.

Нас ждут выборы президента "Барселоны". Посмотрим, кто победит. Но то, что я возглавлю "Барселону" в ближайшее время — это иллюзия", — цитирует специалиста Mundo Deportivo.