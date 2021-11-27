Хави высказался о будущем Гави и де Йонга в "Барселоне"
Наставник каталонской "Барселоны" Хави исключил продажу полузащитников Гави и Френки де Йонга.
"Они нужны нам. Гави и де Йонг вообще не продаются", - сказал Хави.
Рыночная стоимость голландца оценивается в 90 миллионов евро, а испанца - в 25 миллионов.
СМИ писали о желании "Манчестер Сити" купить де Йонга, а на Гави претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
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|М
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14