Хави высказался о будущем Гави и де Йонга в "Барселоне"

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Хави высказался о будущем Гави и де Йонга в "Барселоне"

Фото инстаграм "Барселоны"

Наставник каталонской "Барселоны" Хави исключил продажу полузащитников Гави и Френки де Йонга.

"Они нужны нам. Гави и де Йонг вообще не продаются", - сказал Хави.

Рыночная стоимость голландца оценивается в 90 миллионов евро, а испанца - в 25 миллионов.

СМИ писали о желании "Манчестер Сити" купить де Йонга, а на Гави претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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