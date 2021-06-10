Хави высказался о будущем Месси в "Барселоне"

1 Теги хавилионель месси

Хави высказался о будущем Месси в "Барселоне"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Аль-Садда" и экс-футболист "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мыслями о возможном уходе из каталонского клуба Лионеля Месси.

"Я думаю, что он продолжит играть в "Барселоне", но слово останется за ним. Он заслужил право решать. Месси — лучший игрок в истории "Барселоны", и я надеюсь, что он не поменяет своего решения", — цитирует Хави Marca.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В истории Барсы?Не вселенной?Мда ... Не быть тебе тренером его , он же всё решает.Хе-хе ...

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