Хави высказался о Луисе Энрике

Теги испаниялуис энрикехави

Хави высказался о Луисе ЭнрикеФото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес поделился мнением о наставнике сборной Испании Луисе Энрике и футболе, который показывает "фурия роха".

"Энрике – очень хороший и способный тренер. Он многого требует от тебя и многое дает своим игрокам. Луис очень храбрый.

Я действительно вижу себя в стиле этой испанской команды.

Это стиль, над которым мы работали столько лет – доминировать с мячом и всегда стремиться атаковать", – сказал Хави.

Также не пропустите: Роберто Мартинес высказался перед матчем против сборной Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере Месси

Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов