Хави высказался о Луисе Энрике

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави Эрнандес поделился мнением о наставнике сборной Испании Луисе Энрике и футболе, который показывает "фурия роха".

"Энрике – очень хороший и способный тренер. Он многого требует от тебя и многое дает своим игрокам. Луис очень храбрый.

Я действительно вижу себя в стиле этой испанской команды.

Это стиль, над которым мы работали столько лет – доминировать с мячом и всегда стремиться атаковать", – сказал Хави.

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