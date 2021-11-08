Хави высказался о назначении на пост главного тренера "Барселоны"

Теги барселонахави

Хави высказался о назначении на пост главного тренера "Барселоны"

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Новый главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнением о назначении в каталонский клуб.

"Я очень взволнован. Когда я ушел из "Барселоны", то сказал, что этот клуб является лучшим в мире, с этой команды всегда будет повышенный спрос. Мы не имеем права играть вничью или проигрывать на "Камп Ноу", "Барселона" должна только побеждать. Я рад тому, как меня приняли болельщики. Очень хочу пообщаться с игроками. Сейчас у клуба трудное время, но у меня есть мечта, которую я хочу воплотить в жизнь", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

41-летний Хави возглавил "Барселону" 6 ноября, подписав контракт на три года, и сменив на посту наставника Рональда Кумана, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

В бытность футболистом Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 годы и завоевал с клубом 25 трофеев.

Не пропустите: "Барселона" ярко представила Хави. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" ярко представила Хави (видео)

"Барселона" ярко представила Хави (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов