Хави высказался о назначении на пост главного тренера "Барселоны"

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Новый главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнением о назначении в каталонский клуб.

"Я очень взволнован. Когда я ушел из "Барселоны", то сказал, что этот клуб является лучшим в мире, с этой команды всегда будет повышенный спрос. Мы не имеем права играть вничью или проигрывать на "Камп Ноу", "Барселона" должна только побеждать. Я рад тому, как меня приняли болельщики. Очень хочу пообщаться с игроками. Сейчас у клуба трудное время, но у меня есть мечта, которую я хочу воплотить в жизнь", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

41-летний Хави возглавил "Барселону" 6 ноября, подписав контракт на три года, и сменив на посту наставника Рональда Кумана, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

В бытность футболистом Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 годы и завоевал с клубом 25 трофеев.

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