Хави высказался о победе в Эль Класико

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Хави высказался о победе в Эль Класико

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави дал комментарии по итогам выигранного матча 29-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

Напомним, что "сине-гранатовые" победили в гостевом Эль Класико со счётом 4:0, прервав серию "бланкос" из шести игр без поражений.

"Все фанаты "Барсы" счастливы. Мы могли забить и больше. Не ожидали, что будем настолько сильнее "Реала" на их поле. Тем более, соперник имел неделю отдыха, а мы прилетели из Турции только в пятницу.

"Барселона" сыграла фантастически. Я очень доволен. Мы намного превзошли "Реал" и по игре, и по результату. Но нам нужно продолжать работать, не думая о титуле", - цитирует Хави Mundo Deportivo.

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