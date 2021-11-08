Хави высказался о потенциале Дембеле

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Новоиспеченный главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о вингере команды Усмане Дембеле.

"Травмы будут всегда. Проблема в том, что их слишком много. Нужно хорошо тренироваться, в зале предотвращая появление травм. Нужно делать все, чтобы чувствовать себя хорошо.

По моему мнению, Дембеле может стать лучшим на своей позиции, если будет работать. У меня нет сомнений в том, что он может делать разницу в "Барсе" и стать мировой звездой. Мы должны помочь ему.

Очевидно, что его новый контракт – приоритет", – сказал Хави.

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