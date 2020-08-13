Хави высказался о результатах "Барселоны"

Экс-капитан "Барселоны" Хави, который на данный момент тренирует катарский "Аль-Саад", рассказал, что думает о результатах каталонского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне "Барселона" заняло второе место в чемпионате Испании.

"Есть проблемы неспортивного характера. Не думаю, что сейчас бы я поехал в "Барсу". В январе я сказал им, что сейчас неподходящее время, после чего клуб не захотел со мной связываться.

Как фанат "Барселоны" я желаю им всего наилучшего. Уважаю Сетьена, его стиль игры похож на тот, который нужен "Барселоне", то есть стиль Кройффа. Другое дело", - цитирует Хави Marca.

Завтра, 14 августа, "Барселона" встретится с "Баварией" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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