Хави высказался о роли Дембеле до конца сезона

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес на пресс-конференции перед матчем с "Наполи" в рамках 1\16 финала Лиги Европы рассказал о роли французского вингера Усмана Дембеле в команде в остаток сезона.

"Дембеле сыграет важную роль и будет востребован до конца нынешнего сезона. Я уверен в этом.

Его выход на футбольное поле не зависит от того, где мы будем играть – дома или на выезде", – сказал испанский специалист.

Напомним, что контракт Дембеле с каталонским клубом истекает уже в конце нынешнего сезона, а переговоры о продлении зашли в тупик.

В текущем сезоне француз сыграл в 7 матчах в рамках Ла Лиги, в которых отличился двумя результативными передачами.

Игра между "Барселоной" и "Наполи" состоится уже завтра, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Ответный матч пройдет 24 февраля.

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