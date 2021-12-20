Хави высказался о шансах "Севильи" на чемпионство
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о шансах "Севильи" на чемпионский титул Ла Лиги в преддверии очного матча.
Вы сказали, что "Севилья" - пример для вас, как вы думаете, готовы ли они побеждать в чемпионате?
"Конечно, в прошлом сезоне они были близки. Нет причин их исключать. Cейчас мы отстаем от лидера на 16 очков, это большое расстояние, но впереди еще много матчей", - сказал Хави.
Игра между "Севильей" и "Барселоной" состоится уже во вторник. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).
Также не пропустите: Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года
-
Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат
-
Хави высказался о шансах "Севильи" на чемпионство
-
Стало известно, когда Дани Алвес дебютирует за "Барселону"
-
Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын
-
Спортивный директор ПСЖ высказался о травме Рамоса
-
Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи"
-
Фанаты киевского "Динамо" протестуют против Луческу (фото)
-
Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге
-
Иммобиле ушел на самоизоляцию из-за жены
-
Червиченко рассказал, почему российскими тренерами не интересуются в Европе
-
Кепа может перебраться в Серию А
-
Российский миллиардер может купить "Торпедо"
-
Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"
-
"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро
-
2
Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
-
"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Джеррард хочет видеть в "Астон Вилле" защитника "Ливерпуля"
-
Газизов высказался о будущем Урунова, который принадлежит "Спартаку"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14