Хави высказался о шансах "Севильи" на чемпионство

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Хави высказался о шансах "Севильи" на чемпионствоФото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о шансах "Севильи" на чемпионский титул Ла Лиги в преддверии очного матча.

Вы сказали, что "Севилья" - пример для вас, как вы думаете, готовы ли они побеждать в чемпионате?

"Конечно, в прошлом сезоне они были близки. Нет причин их исключать. Cейчас мы отстаем от лидера на 16 очков, это большое расстояние, но впереди еще много матчей", - сказал Хави.

Игра между "Севильей" и "Барселоной" состоится уже во вторник. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

Также не пропустите: Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
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