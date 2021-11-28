Хави высказался о скандальном эпизоде с рукой Пике в матче против "Вильярреала"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнением о судействе в игре 15-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (3:1), а также прокомментировал поведение главного тренера соперника Унаи Эмери, который не пожал ему руку после игры.

Напомним, что в начале матча мяч попал в руку защитнику Жерару Пике в штрафной каталонской команды. Судья проигнорировал этот эпизод.

Фото: скриншот трансляции Movistar

"Я не буду говорить о судьях. Это сложная работа. Я здесь не для того, чтобы говорить, была ли игра рукой. Есть не только судья, но и ВАР. Быть арбитром сложно. Я их очень уважаю. Иногда судьи могут помочь, а иногда – навредить.

Я ждал, что Эмери поприветствует меня. Не понимаю его гнев. Такое случается. Это футбольные вещи. Потом мы все-таки пожали друг другу руки. Это спортивный дух", – сказал Хави.

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