Хави высказался о травме Фати

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Хави высказался о травме ФатиФото: инстаграм "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал травму вингера Ансу Фати.

"Мы встретились с его семьей, а в понедельник у нас будет встреча с Ансу и врачами клуба, и тогда мы примем решение. Это повторяющаяся травма. Она не поддается контролю с нашей стороны. Мы разработаем исчерпывающий и конкретный план, нацеленный на то, чтобы у Ансу таких повреждений больше не было.

Очень жаль, что так сложилось, он только вернул себе уверенность, хорошо себя чувствовал. Ему очень неприятно. Мы нуждаемся в нем, мы потеряли впечатляющего футболиста, поэтому данная ситуация сказалась на всех нас, но на Ансу в особенности.

Мы должны помочь ему восстановиться психологически, помочь ему забыть о травмах. Нужно сохранять оптимизм и надеяться, что больше он не будет травмироваться", - приводит слова Хави.

В этом сезоне Фати принял участие в 10 матчах и забил 5 голов.

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