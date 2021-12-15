Хави высказался о возможном переходе Холанда в "Барселону"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Переход Холанда в "Барселону"? Это только предположения. "Барселона" должна внимательно следить за происходящим на трансферном рынке. Нам нужно усиление, но посмотрим, что произойдет", — приводит слова Хави Marca.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 14 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

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