Хави высказался о возможном переходе Холанда в "Барселону"
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Переход Холанда в "Барселону"? Это только предположения. "Барселона" должна внимательно следить за происходящим на трансферном рынке. Нам нужно усиление, но посмотрим, что произойдет", — приводит слова Хави Marca.
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 14 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.
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