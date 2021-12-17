Хави высказался о возможном трансфере Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о возможном подписании норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

Тебас (президент Ла Лиги - прим. Soccernews) сказал, что трансфер Холанда практически невозможен для "Барселоны"?

"Ясно, что мы страдаем экономически, и мы должны быть реалистами, и будет нелегко усилить команду, также из-за потолка зарплаты.

Что касается Холанда, я понятия не имею, и мы не говорили об этой идее. и мы не можем сказать большего. Что касается Тебаса, он будет счастлив, если Холанд будет играть в Ла Лиге", - сказал испанский специалист перед матчем с "Эльче" в 18-м туре Ла Лиги.

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