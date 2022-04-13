Хави высказался о возможном трансфере Левандовского в "Барселону"

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о возможном подписании форварда сборной Польши и "Баварии" Роберта Левандовского.

"Мне понятен ваш вопрос, но сейчас не время обсуждать это.

Он прекрасный футболист, но нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче", – сказал испанский специалист в преддверии ответного матча 1\4 финала Лиги Европы против "Айнтрахта".

Напомним, что первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Ответный матч пройдет завтра, 14 апреля, на "Камп Ноу" и начнется в 22:00.

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