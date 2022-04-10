Хави высказался о возможном трансфере звезды в "Барселону"

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Хави высказался о возможном трансфере звезды в "Барселону"

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о планах каталонского клуба на летнее трансферное окно.

"У нас есть та экономическая ситуация, в которой мы оказались. Мы здесь не для излишеств. У нас есть команда, но мы готовим состав и на следующий год.

Матеу Алемани, Йорди Кройфф и президент знают, каковы мои приоритеты, но мы должны соблюдать осторожность. Такова наша ситуация сейчас", – сказал испанский специалист.

Сегодня, 10 апреля, "Барса" на выезде сыграет с "Леванте" в матче 31-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 22:00.

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