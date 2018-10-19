Хави высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Экс-игрок "Барселоны" Хави прокомментировал информацию о том, что нападающий ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.

"Неймару необходимо повзрослеть как футболисту. Он очень отличается от Месси. Лионель очень зрелый игрок в футбольном плане, он все делает правильно на поле. Я думаю, что Неймар способен прогрессировать. Сейчас он входит в число трех-пяти лучших футболистов в мире", – цитирует Хави Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года в контракте 26-летнего Неймара с ПСЖ активирует пункт о выкупе трансфера игрока за 220 миллионов евро.

Не пропустите: Стала известна сумма отступных в контракте Неймара. | http://soccernews.ru