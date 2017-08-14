Хави высказался о возможных трансферах Коутиньо и Дембеле в "Барселону"

Теги хавибарселонакоутиньоусман дембеле

Хави высказался о возможных трансферах Коутиньо и Дембеле в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о возможных трансферах хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в каталонский клуб.

"Дембеле очень разносторонний футболист, обладает техническими и физическими данными, хорош в завершении атаки, но мы все понимаем, что ему всего 20 лет. Это означает две вещи - у него впереди большое будущее, но в то же время он должен показать, что обладает необходимым менталитетом для игры в "Барселоне". В этом смысле возраст может быть как плюсом, так и минусом. Цена? Каждый качественный игрок сейчас стоит больших денег.

У Коутиньо есть всё чтобы заиграть в "Барселоне". Он понимает, что должен играть на высшем уровне. У него хорошая скорость и дриблинг, также он эффективен в завершении атаки" - цитирует Хави Squawka.

Не пропустите: "Барселона" планирует представить в ближайший четверг сразу двух своих новичков. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов