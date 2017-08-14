Хави высказался о возможных трансферах Коутиньо и Дембеле в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес высказался о возможных трансферах хавбека "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в каталонский клуб.

"Дембеле очень разносторонний футболист, обладает техническими и физическими данными, хорош в завершении атаки, но мы все понимаем, что ему всего 20 лет. Это означает две вещи - у него впереди большое будущее, но в то же время он должен показать, что обладает необходимым менталитетом для игры в "Барселоне". В этом смысле возраст может быть как плюсом, так и минусом. Цена? Каждый качественный игрок сейчас стоит больших денег.

У Коутиньо есть всё чтобы заиграть в "Барселоне". Он понимает, что должен играть на высшем уровне. У него хорошая скорость и дриблинг, также он эффективен в завершении атаки" - цитирует Хави Squawka.

Не пропустите: "Барселона" планирует представить в ближайший четверг сразу двух своих новичков. | http://soccernews.ru