Хави высказался об игре защитников в матче с "Бетисом"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об игре пары центральных защитников Араухо-Ленгле в матче 16-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (0:1).
"Пара Араухо-Лангле провела отличный матч.
Араухо отличный защитник, он очень помогает нам, выигрывая воздушные дуэли, он очень силен. Он обладает исключительными защитными качествами. Это камень, которым я рад владеть", - сказал испанский специалист.
В данный момент "Барселона" сыграла 15 матчей в чемпионате Испании, в которых набрала 23 очка и занимает 7 место, отставая от мадридского "Реала" на 16 очков.
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
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|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
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