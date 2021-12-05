Хави высказался об игре защитников в матче с "Бетисом"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об игре пары центральных защитников Араухо-Ленгле в матче 16-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (0:1).

"Пара Араухо-Лангле провела отличный матч.

Араухо отличный защитник, он очень помогает нам, выигрывая воздушные дуэли, он очень силен. Он обладает исключительными защитными качествами. Это камень, которым я рад владеть", - сказал испанский специалист.

В данный момент "Барселона" сыграла 15 матчей в чемпионате Испании, в которых набрала 23 очка и занимает 7 место, отставая от мадридского "Реала" на 16 очков.

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