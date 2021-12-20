Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге

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Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге

Фото: инстаграм Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о 16-очковом отставании каталонского клуба от мадридского "Реала" в чемпионате Испании.

"Между "Реалом" и "Барселоной" 16 очков. Это ужасная разница. Впрочем, до конца чемпионата еще длинный путь, так что ничего нельзя исключать. Это вопрос результатов и умения бороться", – приводит слова Хави Marca.

"Реал", набрав в 18 турах 43 очка, занимает первое место в Ла Лиге. "Барселона" с 27 очками в 17 встречах находится на седьмой позиции.

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