Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны"

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Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны"

Экс-футболист "Барселоны" Хави прокомментировал уход Неймара в ПСЖ.

"Это было его решение, его нужно уважать. Это личный выбор. Футболисты сейчас часто меняют клубы, но никто не мог представить, что он уйдет из "Барселоны". Это странно, что он захотел уйти, такое случается очень редко" - приводит слова Хави Le Parisien.

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