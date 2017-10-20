Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны"

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Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны"Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высказался об уходе Неймара из стана "сине-гранатовых".

"Неймар сказал нам, что хочет изменений, что он хочет сменить клуб. Я спросил его, почему? И он сказал, что не был счастлив в "Барселоне", и что хочет уйти. Он хотел жить в Европе, получая новый опыт, и, наконец, он это сделал. Я желаю ему удачи, чтобы он выиграл Лигу Чемпионов с Мбаппе", - цитирует 37-летнего хавбека football.fr.

Напомним, Неймар хочет помочь Мбаппе. | soccernews.ru

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