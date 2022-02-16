Хави высказался перед матчем с "Наполи"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча против "Наполи" в рамках 1\16 финала Лиги Европы.

"Хочу, чтобы "Барселона" вернулась на то место, которого она заслуживает.

В течение моих первых 100 дней в клубе были неожиданные ситуации с травмами, вирусом, сумасшедшим ТО… Мы стараемся помочь клубу и игрокам. Есть над чем поработать.

Не скажу, что мы фавориты, потому что мы в плей-офф. "Наполи" - сложный соперник, который хорошо играет в Серии А. Это один из самых сложных соперников в этом турнире. У них больше опыта, чем у нас в этом турнире, но мы постараемся конкурировать", - сказал испанский специалист.

Игра между "Барселоной" и "Наполи" состоится завтра, 17 февраля. Начало встречи запланировано на 20:45 (мск). Ответный матч пройдет 24 февраля.

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