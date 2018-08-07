Хави высоко оценил игру Рики Пуига, которого уже нарекли "новым Иньестой"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", высоко оценил игру полузащитника своего бывшего клуба Рики Пуига, которого уже нарекли "новым Иньестой".

" Я очень рад, потому что в его игре я вижу школу "Барсы", которая нам так нравится. В некотором роде его игра напоминает нам о временах, когда много лет назад свой путь в клубе начинали мы. ДНК "Барсы" очень сложно найти у большинства игроков, но у Рики она есть...

Он наделен талантом, он хорошо видит игру, он знает, что должен делать в тот или иной момент времени, он умен, его голова всегда поднята... Мне очень нравится, что он уже радует болельщиков "Барсы" и всех любителей футбола. Правда состоит в том, что он - еще мальчик, который дышит талантом и играет спокойно. У него есть уверенность в себе, он обладает индивидуальностью, не прячется на поле и всегда ищет мяч. Он фантастически выступил во время предсезонного тура ", - цитирует 38-летнего Хави El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" интересуется еще одним игроком "Баварии". | soccernews.ru